Алиев — о короткой программе в финале Гран-при: приходится спасать прыжки, но пока это удаётся

Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале мирового Гран-при в итальянском Турине, в которой он показал четвёртый результат — судьи оценили выступление отечественного спортсмена в 88,78 балла.

«Скажу, что боролся сегодня за элементы, чувствовал себя замечательно, настрой был классный, без тряски и волнения. Настроил себя грамотно», — цитирует фигуриста РИА Новости.

По словам Алиева, он доволен тем, что не «сливает» собственную программу и борется за элементы.

«Немножко приходится спасать прыжки, но это пока удаётся. Обидно, что не набираю плюсов на элементах. В связи с чем помарки, не могу сказать», — добавил он.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Алиева и Александра Самарина в короткой программе в финале мирового Гран-при в Турине.