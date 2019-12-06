Алиев — о короткой программе в финале Гран-при: приходится спасать прыжки, но пока это удаётся

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Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале мирового Гран-при в итальянском Турине, в которой он показал четвёртый результат — судьи оценили выступление отечественного спортсмена в 88,78 балла.
Алиев — о короткой программе в финале Гран-при: приходится спасать прыжки, но пока это удаётся
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Скажу, что боролся сегодня за элементы, чувствовал себя замечательно, настрой был классный, без тряски и волнения. Настроил себя грамотно», — цитирует фигуриста РИА Новости.

По словам Алиева, он доволен тем, что не «сливает» собственную программу и борется за элементы.

«Немножко приходится спасать прыжки, но это пока удаётся. Обидно, что не набираю плюсов на элементах. В связи с чем помарки, не могу сказать», — добавил он.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Алиева и Александра Самарина в короткой программе в финале мирового Гран-при в Турине.

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