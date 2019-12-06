Блок-шот центрового ЦСКА Хайнса вошёл в число лучших моментов месяца в Евролиге

Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала десятку лучших моментов матчей регулярного чемпионата турнира, состоявшихся в ноябре 2019 года.

В их число вошёл эффектный блок-шот американского центрового российского ЦСКА Кайла Хайнса в поединке с турецким «Фенербахче».

Матч между ЦСКА и «Фенербахче» состоялся 15 ноября в Москве и завершился победой армейцев со счётом 88:70. Хайнс провёл на площадке чуть меньше 20 минут, собрав коллекцию из восьми очков, семи подборов и трёх блок-шотов.

Ранее сообщалось, что точный трёхочковый бросок американского защитника Майка Джеймса принёс ЦСКА победу над литовским «Жальгирисом» в матче Евролиги.