Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК

Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.

Об этом сообщает греческое издание Sport-fm.gr.

Отмечается, что АЕК уже ведёт переговоры с Каррерой относительно условий контракта.

Ранее греческий клуб делал контрактное предложение российскому тренеру Леониду Слуцкому, в конце ноября подавшему в отставку с поста наставника голландского «Витесса», но вскоре отказался от идеи приглашения отечественного специалиста.

На данный момент АЕК занимает пятую строчку турнирной таблицы греческого чемпионата, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на десять очков. В последних пяти матчах афинский коллектив одержал одну победу при одной ничьей и трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что АЕК отказался от идеи приглашения Слуцкого на пост главного тренера команды.