Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК

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Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.
Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК
  • РИА Новости

Об этом сообщает греческое издание Sport-fm.gr.

Отмечается, что АЕК уже ведёт переговоры с Каррерой относительно условий контракта.

Ранее греческий клуб делал контрактное предложение российскому тренеру Леониду Слуцкому, в конце ноября подавшему в отставку с поста наставника голландского «Витесса», но вскоре отказался от идеи приглашения отечественного специалиста.

На данный момент АЕК занимает пятую строчку турнирной таблицы греческого чемпионата, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на десять очков. В последних пяти матчах афинский коллектив одержал одну победу при одной ничьей и трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что АЕК отказался от идеи приглашения Слуцкого на пост главного тренера команды.

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