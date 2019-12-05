СМИ: АЕК не будет ждать ответа от Слуцкого и назначит другого тренера

Греческий футбольный клуб АЕК отказался от идеи приглашения российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на технического директора АЕК Илью Ивича.

Отмечается, что Слуцкий попросил некоторое время, чтобы обдумать полученное ранее предложение греческого клуба, но в АЕК намерены как можно скорее определиться с кандидатурой нового наставника и не будут ждать ответа от российского специалиста.

Предыдущим местом работы Слуцкого был нидерландский «Витесс» — пост главного тренера клуба россиянин оставил в конце ноября. Ранее он также возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», национальную сборную России и английский «Халл Сити».

Ранее сообщалось, что Слуцкий может продолжить тренерскую карьеру в Греции.