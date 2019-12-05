СМИ: АЕК не будет ждать ответа от Слуцкого и назначит другого тренера

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Греческий футбольный клуб АЕК отказался от идеи приглашения российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды.
СМИ: АЕК не будет ждать ответа от Слуцкого и назначит другого тренера
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на технического директора АЕК Илью Ивича.

Отмечается, что Слуцкий попросил некоторое время, чтобы обдумать полученное ранее предложение греческого клуба, но в АЕК намерены как можно скорее определиться с кандидатурой нового наставника и не будут ждать ответа от российского специалиста.

Предыдущим местом работы Слуцкого был нидерландский «Витесс» — пост главного тренера клуба россиянин оставил в конце ноября. Ранее он также возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», национальную сборную России и английский «Халл Сити».

Ранее сообщалось, что Слуцкий может продолжить тренерскую карьеру в Греции.

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