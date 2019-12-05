Дзюба: я всегда был против задержаний болельщиков без причин

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о ситуации с задержаниями болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.

«Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют моё имя и пытаются очернить всё фанатское движение», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, не зная истинных причин задержания фанатов, легко сказать, что всё произошло исключительно из-за него.

«Мне говорят, что оскорбления — часть фанатской культуры. А по мне — как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьёмся на поле, ты забываешь обо всём, сражаешься. А после матча жмём друг другу руки. Это нормально», — добавил форвард.

Ситуация с оскорбительными кричалками в адрес Дзюбы началась на матче сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Фанаты продолжили оскорблять футболиста на встрече «Спартака» с «Уралом» (0:0) и «Зенита» со «Спартаком» (1:0).

Многих фанатов красно-белых задержали в Санкт-Петербурге до и после матча с «Зенитом» за оскорбления Дзюбы.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и фанатов «Спартака».