Уткин: Дзюба давно не человек, это бренд

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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и фанатов «Спартака».
Уткин: Дзюба давно не человек, это бренд
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артём Дзюба уже давно не человек. Артём Дзюба — это бренд», — заявил Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Он подчеркнул, что вместо того чтобы попытаться освободить болельщиков, попавших под арест в Санкт-Петербурге, и сказать им, что не держит на них зла, Дзюба зачем-то поехал в детский дом.

«А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем Дзюба — это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», — добавил журналист.

Ранее болельщик «Спартака» высказал мнение, что Дзюба дал повод для закручивания гаек в фанатском движении.

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