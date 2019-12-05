Фанат «Спартака»: Дзюба дал повод для закручивания гаек в фанатском движении

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Фанат московского «Спартака» Кирилл прокомментировал ситуацию между болельщиками команды и нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Фанат «Спартака»: Дзюба дал повод для закручивания гаек в фанатском движении
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Артём просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу — пошло раздувание этой темы», — цитирует фаната «Чемпионат».

Он также отметил, что нейтрально относится к Дзюбе, но ситуация вокруг футболиста создаёт негативный фон.

«Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага», — добавил Кирилл.

Ситуация с оскорбительными кричалками в адрес Дзюбы началась на матче сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Фанаты продолжили оскорблять футболиста на встрече «Спартака» с «Уралом» (0:0) и «Зенита» со «Спартаком» (1:0).

Многих фанатов красно-белых задержали в Санкт-Петербурге до и после матча с «Зенитом» за оскорбления Дзюбы.

Ранее болельщик «Спартака» Александр Градский рассказал, что надо делать с выкрикивающими оскорбления фанатами.

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