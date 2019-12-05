Градский рассказал, что надо делать с выкрикивающими оскорбления фанатами

Народный артист России Александр Градский, который является болельщиком московского «Спартака», рассказал, что необходимо делать с болельщиками, которые выкрикивают с трибун оскорбления в адрес футболистов.

«Каким-то образом надо выявлять конкретных нарушителей и наказывать их за хулиганство в соответствии с законодательством России», — цитирует Градского «Советский спорт».

При этом он подчеркнул, что не знает, как именно работает данный механизм.

«Нормальное ли наказание штраф? Если в законе прописан штраф, то, наверное, да. Нельзя, чтобы люди безнаказанно позволяли себе гадости», — добавил Градский.

Ранее Градский заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы со стороны фанатов «Спартака».