Градский рассказал, что надо делать с выкрикивающими оскорбления фанатами
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- РИА Новости
«Каким-то образом надо выявлять конкретных нарушителей и наказывать их за хулиганство в соответствии с законодательством России», — цитирует Градского «Советский спорт».
При этом он подчеркнул, что не знает, как именно работает данный механизм.
«Нормальное ли наказание штраф? Если в законе прописан штраф, то, наверное, да. Нельзя, чтобы люди безнаказанно позволяли себе гадости», — добавил Градский.
Ранее Градский заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы со стороны фанатов «Спартака».