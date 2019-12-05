Градский заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы со стороны фанатов «Спартака»

Народный артист России Александр Градский, который является известным болельщиком московского «Спартака», высказался об оскорблениях фанатов красно-белых в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Не понимаю таких действий болельщиков. Дзюба уже 100 лет не играет за «Спартак»! Получается какая-то глупость, и не нужно это раздувать. Кто-то себе что-то позволяет. Но мало ли на свете странных людей?» — цитирует Градского «Советский спорт».

По его мнению, подобные слова недопустимы в отношении любого игрока.

«А к Дзюбе претензий быть не может. Это руководство «Спартака» в своё время не подписало с ним контракт. Он-то тут при чём?» — сказал Градский.

Ситуация с оскорбительными кричалками в адрес Дзюбы началась на матче сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Фанаты продолжили оскорблять футболиста на встрече «Спартака» с «Уралом» (0:0) и «Зенита» со «Спартаком» (1:0).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении Дзюбы к оскорбительным кричалкам.