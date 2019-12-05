В «Зените» прокомментировали информацию о подписании контракта с Дзюбой

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о подписании нового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.
В «Зените» прокомментировали информацию о подписании контракта с Дзюбой
  • Reuters

«Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договорённостей нет», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В его активе 64 гола и 47 голевые передачи в 163 матчах за петербургский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ, обладателем Кубка России и двукратным — Суперкубка страны.

По информации СМИ, 31-летний Дзюба заключил новый контракт с клубом по схеме «2+1». Его нынешнее соглашение с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Ранее болельщик «Спартака» высказал мнение, что Дзюба дал повод для закручивания гаек в фанатском движении.

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