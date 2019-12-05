Эксперты считают, что исчезнувшую из базы лаборатории информацию можно восстановить
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- РИА Новости
«Безвозвратной потери требуемой следователями информации с сервера LIMS системный администратор не допустил. Также российские эксперты в очередной раз обращают внимание следователей на отсутствие у системного администратора технического описания и иных инструкций о конфигурации LIMS», — говорится в отчёте группы, текст которого передаёт ТАСС.
Отмечается, что в результате проведённой экспертизы российскими криминалистами было установлено, что все действия были осуществлены администратором для поддержания надлежащей работоспособности и устойчивости системы.
Ранее эксперты высказали мнение, что данные лаборатории менял Родченков, находясь на территории США.