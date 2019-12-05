Эксперты считают, что исчезнувшую из базы лаборатории информацию можно восстановить

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Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева заявила, что утерянные в результате администрирования базой московской лаборатории данные подлежат восстановлению.
Эксперты считают, что исчезнувшую из базы лаборатории информацию можно восстановить
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Безвозвратной потери требуемой следователями информации с сервера LIMS системный администратор не допустил. Также российские эксперты в очередной раз обращают внимание следователей на отсутствие у системного администратора технического описания и иных инструкций о конфигурации LIMS», — говорится в отчёте группы, текст которого передаёт ТАСС.

Отмечается, что в результате проведённой экспертизы российскими криминалистами было установлено, что все действия были осуществлены администратором для поддержания надлежащей работоспособности и устойчивости системы. 

Ранее эксперты высказали мнение, что данные лаборатории менял Родченков, находясь на территории США.

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