Эксперты считают, что исчезнувшую из базы лаборатории информацию можно восстановить

Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева заявила, что утерянные в результате администрирования базой московской лаборатории данные подлежат восстановлению.

«Безвозвратной потери требуемой следователями информации с сервера LIMS системный администратор не допустил. Также российские эксперты в очередной раз обращают внимание следователей на отсутствие у системного администратора технического описания и иных инструкций о конфигурации LIMS», — говорится в отчёте группы, текст которого передаёт ТАСС.

Отмечается, что в результате проведённой экспертизы российскими криминалистами было установлено, что все действия были осуществлены администратором для поддержания надлежащей работоспособности и устойчивости системы.

Ранее эксперты высказали мнение, что данные лаборатории менял Родченков, находясь на территории США.