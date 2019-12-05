Александр Емельяненко: бой с Кокляевым проводился не для шоу

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, что его заставило выйти на поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Бой проводился не для шоу, чтобы там что-то разыгрывать, падать, подскальзываться. Мы просто вышли и по правилам бокса выяснили отношения, а не через интернет», — заявил боец на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Емельяненко высказался о возможном бое с боксёром Рахимом Чахкиевым.