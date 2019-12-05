СМИ: АЕК ждёт ответа Слуцкого на предложение возглавить команду

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Российский специалист Леонид Слуцкий обещал дать ответ на предложение возглавить греческий футбольный клуб АЕК до 6 декабря.
СМИ: АЕК ждёт ответа Слуцкого на предложение возглавить команду
  • Reuters

Об этом сообщает Sportbox со ссылкой на греческий источник.

По информации издания, в клубе высоко оценивают вероятность назначения Слуцкого главным тренером команды.

В клубе с августа нет полноценного главного тренера, а под руководством исполняющего обязанности наставника Никоса Костеноглу АЕК в трёх последних матчах набрал одно очко.

На прошлой неделе Слуцкий покинул голландский «Витесс» после пяти поражений подряд.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.

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