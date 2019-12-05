СМИ: АЕК ждёт ответа Слуцкого на предложение возглавить команду
- Reuters
Об этом сообщает Sportbox со ссылкой на греческий источник.
По информации издания, в клубе высоко оценивают вероятность назначения Слуцкого главным тренером команды.
В клубе с августа нет полноценного главного тренера, а под руководством исполняющего обязанности наставника Никоса Костеноглу АЕК в трёх последних матчах набрал одно очко.
На прошлой неделе Слуцкий покинул голландский «Витесс» после пяти поражений подряд.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.