СМИ: АЕК ждёт ответа Слуцкого на предложение возглавить команду

Российский специалист Леонид Слуцкий обещал дать ответ на предложение возглавить греческий футбольный клуб АЕК до 6 декабря.

Об этом сообщает Sportbox со ссылкой на греческий источник.

По информации издания, в клубе высоко оценивают вероятность назначения Слуцкого главным тренером команды.

В клубе с августа нет полноценного главного тренера, а под руководством исполняющего обязанности наставника Никоса Костеноглу АЕК в трёх последних матчах набрал одно очко.

На прошлой неделе Слуцкий покинул голландский «Витесс» после пяти поражений подряд.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.