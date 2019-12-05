«Милуоки» одержал 13-ю победу подряд в НБА, Адетокунбо набрал 35 очков

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«Милуоки Бакс» разгромил «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Милуоки» одержал 13-ю победу подряд в НБА, Адетокунбо набрал 35 очков
  • Reuters

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 127:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В составе хозяев дабл-даблами отметились Андре Драммонд (23 очка и 14 подборов) и Блэйк Гриффин (16 очков и 10 подборов). 

Для «Милуоки» эта победа стала 13-й подряд в НБА.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Детройт» встретится с «Индианой Пэйсерс».

Ранее 27 очков Луки Дончича помогли «Далласу» прервать десятиматчевую победную серию «Лейкерс» в НБА.

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