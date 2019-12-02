27 очков Дончича помогли «Далласу» прервать 10-матчевую победную серию «Лейкерс» в НБА

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на выезде одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:110.
27 очков Дончича помогли «Далласу» прервать 10-матчевую победную серию «Лейкерс» в НБА
  • © Brian Rothmuller/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Лучшим игроком встречи в составе коллектива из Техаса стал словенский форвард Лука Дончич, собравший коллекцию из 27 очков, 9 подборов и 10 результативных передач. У калифорнийцев дабл-даблом из 27 очков и 10 подборов отметился бигмэн Энтони Дэвис.

Несмотря на прервавшуюся победную серию из десяти матчей, «Лейкерс» с балансом 17-3 продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Маверикс», выигравшие 13 поединков из 19, делят четвёртое место с «Хьюстон Рокетс».

Ранее агент центрового Тимофея Мозгова заявил, что россиянин попытается вернуться в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить