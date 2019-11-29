Агент Мозгова заявил, что игрок попробует вернуться в НБА

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Станислав Рыжов, представитель российского центрового Тимофея Мозгова, прокомментировал тот факт, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разрешила «Орландо Мэджик» не учитывать контракт игрока в своей платёжной ведомости.
Агент Мозгова заявил, что игрок попробует вернуться в НБА
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«Это особенности коллективного соглашения и вариант для команды подписать ещё одного игрока. Это узаконенное правило, процессуальная норма, мы заранее знали об этом. Выйдет он на площадку, не выйдет — это ни на что не повлияет. Он будет пытаться вернуться, эта особенность с контрактом не запрещает ему возвращаться. Как оно будет, покажет время», — приводит слова Рыжова «Р-Спорт».

Тимофей Мозгов перешёл в «Орландо» в результате обмена в 2018 году, но не сыграл ни одной игры. Летом 2019 года россиянин подписал контракт с «Химками», но ещё ни разу не вышел на паркет.

Ранее Мозгов заявил, что не объявлял о завершении карьеры в НБА.

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