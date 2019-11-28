Мозгов заявил, что не объявлял о завершении карьеры в НБА

Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он подал заявление о завершении карьеры в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Никогда не заявлял об окончании карьеры в НБА и даже не собирался этого делать. Равно как и об окончании карьеры в целом. Любые новости относительно сроков и особенностей моего контракта с «Орландо» связаны с деталями коллективного соглашения и определённых шагов, которые мой прежний клуб предпринимает», — приводит слова Мозгова Sports.ru.

Он отметил, что продолжает восстановление после травмы и надеется вскоре вернуться на площадку.

В активе 32-летнего форварда, пропустившего весь прошлый сезон и перенёсшего операцию на колене, выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее появилась информация, что контракт списан из платёжной ведомости клуба НБА «Орландо».