Гэтжи — о бое Серроне с Макгрегором: шоу фриков

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи раскритиковал выбор соперника ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Бой Серроне и Макгрегора — это шоу фриков. Бой в полусреднем весе. Не знаю, хватит ли ему ума заявить, что он будет драться за титул в лёгком весе. Но если он хочет титульный бой, ему нужна ещё одна победа в лёгком весе. Я бы обдумал это, потому как он не хочет драться со мной. Уверен, он будет давить на Дану Уайта и UFC, чтобы ему дали титульный поединок после победы над Серроне. Но он может подраться с кем-то ещё в полусреднем весе», — цитирует Джастина BJPenn.

Поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января.

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