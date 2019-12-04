Ярошенко оценил выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ

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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских спортсменов в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Ярошенко оценил выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ
  • РИА Новости

«Считаю, что результаты можно считать успешными. Тому же Матвею с его габаритами по такой «каше» было очень тяжело выступать. Тем не менее результат есть: они с Логиновым в десятке. Конечно, хочется, чтобы на каждом старте они попадали в призы. Но это биатлон. Поймите, ход очень тяжёлый, крупным спортсменам сложно, а сейчас все ещё и далеки от идеальной формы», — приводит слова Ярошенко РИА Новости.

В индивидуальной гонке на 20 км Матвей Елисеев финишировал восьмым, а Александр Логинов — девятым.

Ранее сообщалось, что Елисеев стал восьмым в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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