Ярошенко оценил выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских спортсменов в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Считаю, что результаты можно считать успешными. Тому же Матвею с его габаритами по такой «каше» было очень тяжело выступать. Тем не менее результат есть: они с Логиновым в десятке. Конечно, хочется, чтобы на каждом старте они попадали в призы. Но это биатлон. Поймите, ход очень тяжёлый, крупным спортсменам сложно, а сейчас все ещё и далеки от идеальной формы», — приводит слова Ярошенко РИА Новости.

В индивидуальной гонке на 20 км Матвей Елисеев финишировал восьмым, а Александр Логинов — девятым.

Ранее сообщалось, что Елисеев стал восьмым в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.