Источник: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста «Спортинга»

Короткая ссылка
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел заинтересовал московский ЦСКА.
Источник: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста «Спортинга»
  • © Gerardo Santos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает O Jogo. По информации источника, «Спортинг» готов продать футболиста за €20 млн. При этом лиссабонцы также хотят сохранить за собой 20% прав на игрока.

Контракт Вендела рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне бразилец провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее фанаты ЦСКА высказались о задержаниях болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить