Источник: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел заинтересовал московский ЦСКА.

Об этом сообщает O Jogo. По информации источника, «Спортинг» готов продать футболиста за €20 млн. При этом лиссабонцы также хотят сохранить за собой 20% прав на игрока.

Контракт Вендела рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне бразилец провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее фанаты ЦСКА высказались о задержаниях болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.