Отец Гвардиолы допустил возвращение сына в «Барселону»

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Валенти, отец наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, оценил вероятность возвращения сына в «Барселону».
Отец Гвардиолы допустил возвращение сына в «Барселону»
  • © Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Может случиться так, что он вернётся в «Барселону» в качестве тренера. С того момента, как он покинул родной дом, он принимает самостоятельные решения. Я ему никогда не советовал»,  — цитирует отца Гвардиолы Marca.

Тренер работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За это время он три раза выиграл Ла Лигу, дважды — Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, по два раза становился обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее Гвардиола по ошибке назвал «Манчестер Сити» «Баварией».

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