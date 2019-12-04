Отец Гвардиолы допустил возвращение сына в «Барселону»

Валенти, отец наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, оценил вероятность возвращения сына в «Барселону».

«Может случиться так, что он вернётся в «Барселону» в качестве тренера. С того момента, как он покинул родной дом, он принимает самостоятельные решения. Я ему никогда не советовал», — цитирует отца Гвардиолы Marca.

Тренер работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За это время он три раза выиграл Ла Лигу, дважды — Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, по два раза становился обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее Гвардиола по ошибке назвал «Манчестер Сити» «Баварией».