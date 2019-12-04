Гвардиола по ошибке назвал «Манчестер Сити» «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время пресс-конференции матча 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли» по ошибке назвал своим клубом мюнхенскую «Баварию».

Оценивая игру полузащитника «Манчестер Сити» Родри в прошедшем матче, Гвардиола сказал: «Родри играл просто отлично, и не только когда он был с мячом. Он умно перемещался на поле, облегчая работу одноклубникам. Думаю, Родри приспосабливается, и он идеально подходит для этого чемпионата. И я думаю, что мюнхенская «Бавария»… Ой, какая мюнхенская «Бавария»! «Манчестер Сити» купил… Мюнхенская «Бавария»… О чём я сейчас думал? Считаю, что «Манчестер Сити» купил отличного игрока на годы вперёд».

Испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом АПЛ, по два раза выиграла Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии и один раз победила в Кубке Англии. Ранее с 2013 по 2016 год Гвардиола руководил «Баварией», с которой трижды выиграл Бундеслигу, дважды — Кубок Германии и по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино изъявил желание возглавить «Манчестер Юнайтед».