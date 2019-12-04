Малышко рассказал о сложностях на трассе в Эстерсунде

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о состоянии трассы, где проходила индивидуальная гонка на 20 км у мужчин в рамках этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

«Ветер позволял стрелять. Сказывалась только тяжёлая трасса. В изнеможении подходили на рубеж. Самые длинные спуски уходят в темноту. Главная задача — не улететь со спуска. Есть опасность, но в целом очень рад, что у нас никто не упал, не пострадал. Все были в равных условиях — воды и каши по колено», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Малышко с четырьмя промахами финишировал 39-м в гонке. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

Ранее Логинов заявил, что не может занести в актив эту гонку.