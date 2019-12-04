Логинов: не могу занести в актив эту гонку

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги индивидуальной гонки на 20 км в рамках этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Логинов: не могу занести в актив эту гонку
  • Reuters

«Не справился с четвёртой стрельбой однозначно — это моя полнейшая ошибка. Нужно было подходить более сконцентрированно. Трасса разбитая, ноги подустали, но нужно справляться. Мне было тяжело сегодня, не могу занести эту гонку в актив. Нужно проанализировать, пообщаться с тренерами, а после этого выводы сделать», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин допустил два промаха на огневых рубежах и пришёл к финишу восьмым.

Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде.

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