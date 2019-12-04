Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Россия попала в первую корзину дивизиона B. Наша сборная оказалась вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.

55 сборных примут участие в предстоящей Лиге наций. Дивизионы A, B, C включают в себя 16 команд, лига D — семь.

Жеребьёвка групповой стадии пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме. Групповой этап турнира пройдёт с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, с 31 мая по 8 июня 2021 года состоится финальная часть.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России должна войти топ-10 рейтинга ФИФА.