Колобков назвал попадание в топ-10 рейтинга ФИФА задачей сборной России

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России должна войти в десятку лучших в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Колобков назвал попадание в топ-10 рейтинга ФИФА задачей сборной России
  • РИА Новости

«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас всё получается», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В обновлённой версии рейтинга, от 28 ноября, сборная России занимает 38-е место. Лучшей позицией национальной команды в рейтинге было третье место в апреле—мае 1996 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить