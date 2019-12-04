Колобков назвал попадание в топ-10 рейтинга ФИФА задачей сборной России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России должна войти в десятку лучших в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас всё получается», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В обновлённой версии рейтинга, от 28 ноября, сборная России занимает 38-е место. Лучшей позицией национальной команды в рейтинге было третье место в апреле—мае 1996 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах сборной России по футболу.