Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах сборной России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах национальной команды, которые пройдут перед стартом чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах сборной России по футболу
  • РИА Новости

По словам Черчесова, которые передаёт ТАСС, сборная планирует четыре матча, три из которых, наиболее вероятно, пройдут на выезде и ещё один — на своём поле.

Специалист также сообщил планируемые даты: 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня.

Он отметил, что игра, предварительно запланированная на 6 июня, пройдёт в Москве.

Чемпионат Европы стартует 12 июня.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий в Копенгагене.

Ранее Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020.

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