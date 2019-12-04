Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах национальной команды, которые пройдут перед стартом чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По словам Черчесова, которые передаёт ТАСС, сборная планирует четыре матча, три из которых, наиболее вероятно, пройдут на выезде и ещё один — на своём поле.

Специалист также сообщил планируемые даты: 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня.

Он отметил, что игра, предварительно запланированная на 6 июня, пройдёт в Москве.

Чемпионат Европы стартует 12 июня.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий в Копенгагене.

Ранее Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020.