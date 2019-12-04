Черчесов рассказал о предстоящих контрольных матчах сборной России по футболу
- РИА Новости
По словам Черчесова, которые передаёт ТАСС, сборная планирует четыре матча, три из которых, наиболее вероятно, пройдут на выезде и ещё один — на своём поле.
Специалист также сообщил планируемые даты: 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня.
Он отметил, что игра, предварительно запланированная на 6 июня, пройдёт в Москве.
Чемпионат Европы стартует 12 июня.
Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий в Копенгагене.
Ранее Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020.