Игонин: Тедеско перепрыгает, перебесится, и всё будет нормально
- © spartak.com
«Есть регламент. То, что по регламенту заслуживает Тедеско, то и должно быть к нему применено. Никакой политики. Это история, связанная с РФС. Там всё прописано. Комитетов в РФС много. Я к Тедеско отношусь как к Тедеско. Он такой и есть. И что, мы будем его тут перевоспитывать, что ли? Он молодой ещё специалист. Может, перепрыгает, перебесится, как у нас говорится в России, и все будет нормально. Прыгает же он по технической зоне во время матчей. Может, барьеры ему там поставят, устанет он — и не хватит сил потом врываться в судейскую комнату», — сказал Игонин в интервью «Спорт день за днём».
Напомним, что после окончания встречи Тедеско выражал недовольство действиями арбитра Виталия Мешкова.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что Тедеско зашёл в судейскую с разрешения главного арбитра.