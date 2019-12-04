Игонин: Тедеско перепрыгает, перебесится, и всё будет нормально

Бывший капитан петербургского «Зенита» а ныне депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

«Есть регламент. То, что по регламенту заслуживает Тедеско, то и должно быть к нему применено. Никакой политики. Это история, связанная с РФС. Там всё прописано. Комитетов в РФС много. Я к Тедеско отношусь как к Тедеско. Он такой и есть. И что, мы будем его тут перевоспитывать, что ли? Он молодой ещё специалист. Может, перепрыгает, перебесится, как у нас говорится в России, и все будет нормально. Прыгает же он по технической зоне во время матчей. Может, барьеры ему там поставят, устанет он — и не хватит сил потом врываться в судейскую комнату», — сказал Игонин в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, что после окончания встречи Тедеско выражал недовольство действиями арбитра Виталия Мешкова.



Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что Тедеско зашёл в судейскую с разрешения главного арбитра.