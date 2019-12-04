Роналду заявил, что не прекратит соперничать с Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его соперничество с капитаном испанской «Барселоны» Лионелем Месси ещё не закончено.

«Закончилось ли соперничество между мной и Месси? Оно начинается», — цитирует Роналду El Chiringuito в своём Twitter.

Напомним, что 2 декабря Роналду не пришёл на церемонию награждения «Золотого мяча». 34-летний португалец в текущем сезоне провел 16 игр, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

В свою очередь, Месси выиграл очередной «Золотой мяч» и стал первым футболистом в истории, завоевавшим награду в шестой раз. В текущем сезоне на счету 32-летнего аргентинца 11 голов и восемь передач в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца.