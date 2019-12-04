Футболистка Трушкина погибла в результате ДТП

Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского «Иртыша». Футболистка находилась за рулём своего транспортного средства и двигалась по трассе между Челябинском и Новосибирском. Трушкина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В активе Трушкиной — шесть матчей в элитном дивизионе чемпионата России за красноярский «Енисей». Спортсменке было 22 года.

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