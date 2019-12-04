Семак отрицает, что «Зенит» является империей зла

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не считает уместным сравнение своей команды с империей зла.
Семак отрицает, что «Зенит» является империей зла
  • РИА Новости

«Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаются хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: меньше говорить, больше делать», — приводит слова Семака «Фонтанка».

В настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. Своих ближайших соперников клуб опережает на восемь очков.

Ранее сообщалось, что Семак рассказал, как проходит восстановление Кокорина.

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