Поветкин заявил, что хочет снова стать чемпионом мира по боксу

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин накануне поединка с американцем Майклом Хантером заявил, что хочет снова стать чемпионом мира.

«У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть. Хантер — достойный соперник, думаю, мы покажем хороший бой», — приводит слова Поветкина ТАСС.

На счету Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В настоящее время он владеет титулами WBO International и WBA Intercontinental. В прошлом он был регулярным чемпионом мира WBA (2011—2013), интернациональным чемпионом WBC (2014) и обладателем серебряного пояса WBC (2014—2015).

Поединок Поветкина и Хантера пройдёт 7 декабря в рамках боксёрского вечера, главным боем которого станет реванш между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Ранее Хантер заявил, что будет стремиться нокаутировать Поветкина.