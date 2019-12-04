Поветкин заявил, что хочет снова стать чемпионом мира по боксу

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин накануне поединка с американцем Майклом Хантером заявил, что хочет снова стать чемпионом мира.
Поветкин заявил, что хочет снова стать чемпионом мира по боксу
  • РИА Новости

«У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть. Хантер — достойный соперник, думаю, мы покажем хороший бой», — приводит слова Поветкина ТАСС.

На счету Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В настоящее время он владеет титулами WBO International и WBA Intercontinental. В прошлом он был регулярным чемпионом мира WBA (2011—2013), интернациональным чемпионом WBC (2014) и обладателем серебряного пояса WBC (2014—2015).

Поединок Поветкина и Хантера пройдёт 7 декабря в рамках боксёрского вечера, главным боем которого станет реванш между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Ранее Хантер заявил, что будет стремиться нокаутировать Поветкина.

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