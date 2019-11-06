Хантер: буду стремиться нокаутировать Поветкина

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Американский боксёр-тяжеловес Майкл Хантер заявил, что в бою с россиянином Александром Поветкиным будет преследовать цель нокаутировать соперника.
Хантер: буду стремиться нокаутировать Поветкина
  • © Global Look Press

«Этот поединок — отличная возможность для меня, я должен вновь доказать, что я лучший. Неважно, фаворит ты или аутсайдер, в любом случае я чувствую себя лучшим бойцом. Я рассматриваю поединок с Поветкиным как сражение за золотую медаль. Я тоже был на Олимпиаде, но я не завоевал золото, а он сумел это сделать. Так что теперь настал мой бой за золотую награду. Буду стремиться нокаутировать Александра», — цитирует Хантера BoxingScene

Поединок Поветкина с американским боксёром состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, в андеркарте боя Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Ранее промоутер заявил, что Головкин и Альварес проведут третий бой в мае 2020 года.

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