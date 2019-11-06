Промоутер заявил, что Головкин и Альварес проведут третий бой в мае 2020 года

Короткая ссылка
Промоутер Эдди Хирн назвал дату проведения третьего поединка между боксёром из Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
Промоутер заявил, что Головкин и Альварес проведут третий бой в мае 2020 года
  • © Terrance Williams/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Boxingnews24 со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится в мае 2020 года.

В первом бою между этими боксёрами была зафиксирована ничья, во второй встрече решением судей победил мексиканец. В последнем поединке Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Ковалёв заявил, что морально он не сломлен и впереди у него новые цели и рубежи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить