Промоутер заявил, что Головкин и Альварес проведут третий бой в мае 2020 года

Промоутер Эдди Хирн назвал дату проведения третьего поединка между боксёром из Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Как сообщает Boxingnews24 со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится в мае 2020 года.

В первом бою между этими боксёрами была зафиксирована ничья, во второй встрече решением судей победил мексиканец. В последнем поединке Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Ковалёв заявил, что морально он не сломлен и впереди у него новые цели и рубежи.