Ковалёв: морально я не сломлен, впереди новые цели и рубежи

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв заявил, что пока не принял решения о завершении или продолжении профессиональной карьеры.
Ковалёв: морально я не сломлен, впереди новые цели и рубежи
  • РИА Новости

«Всем привет! Я в полном порядке и в хорошем расположении духа! Да, не хватило мне бензина в бою против Альвареса на все 12 раундов, но наша тактика работала, приносила свои плоды, пока у меня не закончился бензин. Но главное — морально я не сломлен, потому впереди новые цели и рубежи, которые непременно будут взяты, будь это спорт или жизнь. Слава Богу, всё позади, и теперь я хочу просто отдохнуть со своей семьёй, наслаждаться жизнью и теми плодами многолетней проделанной работы, которые я имею. Пока никаких решений касаемо моей карьеры принимать не буду, хочу отдохнуть и понять, что теперь мне хочется делать и чем дальше жить. Всему своё время. Жизнь только начинается. Всем добра!» — написал Ковалёв в Instagram.

Российский боксёр 2 ноября в Лас-Вегасе проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял пояс чемпиона WBO.

Ранее сообщалось, что боксёру Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года.

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