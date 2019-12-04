Шунин: на «Золотом мяче» ещё раз понимаешь, как же прекрасен футбол

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже.

«Здесь, на «Золотом мяче» ещё раз понимаешь, как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет», — приводит слова Шунина Sport24.

Он отметил, что для того, чтобы добиться подобного, нужно ставить перед собой максимальные цели.

«Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», — добавил 32-летний голкипер.

Шунин в составе делегации «Динамо» посетил церемонию, где впервые вручалась премия имени Льва Яшина, первым обладателем которой стал голкипер английского «Ливерпуля» Алисон.

Ранее сообщалось, что вдова Яшина критично отозвалась о форме приза лучшему вратарю мира, названного в честь мужа.