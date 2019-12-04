Шунин: на «Золотом мяче» ещё раз понимаешь, как же прекрасен футбол

Короткая ссылка
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже.
Шунин: на «Золотом мяче» ещё раз понимаешь, как же прекрасен футбол
  • РИА Новости

«Здесь, на «Золотом мяче» ещё раз понимаешь, как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет», — приводит слова Шунина Sport24.

Он отметил, что для того, чтобы добиться подобного, нужно ставить перед собой максимальные цели.

«Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», — добавил 32-летний голкипер.

Шунин в составе делегации «Динамо» посетил церемонию, где впервые вручалась премия имени Льва Яшина, первым обладателем которой стал голкипер английского «Ливерпуля» Алисон.

Ранее сообщалось, что вдова Яшина критично отозвалась о форме приза лучшему вратарю мира, названного в честь мужа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить