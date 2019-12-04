Минспорт выделит 27 млрд рублей на футбольную инфраструктуру

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Министерство спорта России выделит 27 млрд рублей на развитие футбольной инфраструктуры в рамках программы «Спорт — норма жизни».
Минспорт выделит 27 млрд рублей на футбольную инфраструктуру
  • РИА Новости

По словам министра спорта Павла Колобкова, которые приводит РИА Новости, к 2024 году 27 млрд рублей пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, а также на обучение тренеров и проведение соревнований.

«Футбол — это самый массовый вид спорта, наша цель — 7 млн к 2030 году и порядка 20 тыс. подготовленных тренеров», — добавил министр.

Ранее Колобков назвал попадание в топ-10 рейтинга ФИФА задачей сборной России.

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