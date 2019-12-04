Промоутеры хотят организовать бой Бетербиева с Биволом

Промоутерская компания Top Rank намерена организовать бой между российскими чемпионами мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

По словам представителя компании, которые передаёт ТАСС, работа по организации боя начнётся в случае победы Бетербиева в его следующем поединке.

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям WBC и IBF, в начале 2020 года проведёт бой с представителем Китая Мэн Фаньлунем. В послужном списке 34-летнего россиянина 15 побед и ни одного поражения.

28-летний Бивол, являющийся чемпионом по версии WBA, имеет в своём активе 17 побед и ни одного проигрыша.

Ранее сообщалось, что Бетербиев не будет ставить титул чемпиона WBC на кон боя с Фаньлуном.