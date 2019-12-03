Бетербиев не будет ставить титул чемпиона WBC на кон боя с Фаньлуном

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев на намерен ставить на кон поединка с представителем Китая Мэн Фаньлуном свой титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Бетербиев не будет ставить титул чемпиона WBC на кон боя с Фаньлуном
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Как сообщает Boxing News 24, промоутеры боя хотели, чтобы Бетербиев поставил пояс WBC на кон поединка в защиту титула IBF с Фаньлуном, однако поскольку китайский боксёр занимает лишь 15-е место в рейтинге Всемирного боксёрского совета, то не может претендовать на пояс чемпиона по версии организации.

На данный момент на счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.

Дата и место поединка Бетербиев — Фаньлун ещё не определены.

Ранее сообщалось, что Беспутин победил Бутаева и стал чемпионом WBA в полусреднем весе.

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