«Филадельфия» разгромила «Торонто» в матче НХЛ, Проворов набрал одно очко.

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Клуб «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» разгромила «Торонто» в матче НХЛ, Проворов набрал одно очко.
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Флайерз» принесли шайбы Скотта Лотона, Клода Жиру, Трэвиса Конечны, Джоэля Фараби, Шейна Гостисбера и Джеймса ван Римсдайка. Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу.

«Торонто» ответил голом Трэвиса Дермотта. Илья Михеев очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко.

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