«Филадельфия» разгромила «Торонто» в матче НХЛ, Проворов набрал одно очко.
- Reuters
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Флайерз» принесли шайбы Скотта Лотона, Клода Жиру, Трэвиса Конечны, Джоэля Фараби, Шейна Гостисбера и Джеймса ван Римсдайка. Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу.
«Торонто» ответил голом Трэвиса Дермотта. Илья Михеев очков не набрал.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко.