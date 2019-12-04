«Филадельфия» разгромила «Торонто» в матче НХЛ, Проворов набрал одно очко.

Клуб «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Флайерз» принесли шайбы Скотта Лотона, Клода Жиру, Трэвиса Конечны, Джоэля Фараби, Шейна Гостисбера и Джеймса ван Римсдайка. Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу.

«Торонто» ответил голом Трэвиса Дермотта. Илья Михеев очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко.