«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко
- Reuters
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Вашингтона» по две шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй и Якуб Врана, ещё один гол в активе Джона Карлсона. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Дмитрий Орлов записал в свой актив голевой пас.
«Сан-Хосе» ответил голами Мелькера Карлссона и Эвандера Кейна.
Ранее сообщалось, что шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ.