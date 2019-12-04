«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» по две шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй и Якуб Врана, ещё один гол в активе Джона Карлсона. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Дмитрий Орлов записал в свой актив голевой пас.

«Сан-Хосе» ответил голами Мелькера Карлссона и Эвандера Кейна.

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить