«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» по две шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй и Якуб Врана, ещё один гол в активе Джона Карлсона. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Дмитрий Орлов записал в свой актив голевой пас.

«Сан-Хосе» ответил голами Мелькера Карлссона и Эвандера Кейна.

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ.