Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В основное время за «Тампу» забили Виктор Хедман и Ондржей Палат, отличившийся с передачи Никиты Кучерова.
«Нэшвилл» ответил голами Калле Йернкрука и Кайла Турриса.
В овертайме победу «Тампе» принёс гол Кучерова.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков.
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