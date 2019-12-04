Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ

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Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Тампу» забили Виктор Хедман и Ондржей Палат, отличившийся с передачи Никиты Кучерова.

«Нэшвилл» ответил голами Калле Йернкрука и Кайла Турриса.

В овертайме победу «Тампе» принёс гол Кучерова.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» отстранил Марка Кроуфорда из-за инцидента 12-летней давности.

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