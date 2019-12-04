Источник: Фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Санкт-Петербург

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Член фанатского движения «Спартака» Валерий Бевз повторно задержан полицией и отправлен в Санкт-Петербург для дачи показаний.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, сегодня Бевза вызвали в отдел полиции на Петровке в Москве, где его уже ждали представители полиции Санкт-Петербурга. Бевз называется свидетелем событий, случившихся 11–12 мая в Петербурге, в то время как он 12 мая присутствовал на матче «Спартак» — «Уфа» на «Открытие Арене», о чём свидетельствуют фото.

Ранее Бевз был задержан во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» (1:0) по подозрению в авторстве оскорбительных кричалок в адрес форварда хозяев Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы задержан в Санкт-Петербурге.

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