Источник: испанский суд возобновил дело против благотворительного фонда Месси

Короткая ссылка
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси обвиняется в мошенничестве, отмывании средств и неуплате налогов.
Источник: испанский суд возобновил дело против благотворительного фонда Месси
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

Об этом сообщает abc.es. По информации источника, судья Мария Тардон возобновила дело для допроса свидетеля по имени Федерико Реттори, который был сотрудником фонда с 2012 по 2015 год. По информации бывшего работника, пожертвования в фонд Месси переводились на скрытые счета.

В октябре дело против аргентинского футболиста было закрыто за неимением доказательств.

Ранее Клопп заявил, что Месси справедливо выиграл шестой «Золотой мяч».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить