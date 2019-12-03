Источник: испанский суд возобновил дело против благотворительного фонда Месси

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси обвиняется в мошенничестве, отмывании средств и неуплате налогов.

Об этом сообщает abc.es. По информации источника, судья Мария Тардон возобновила дело для допроса свидетеля по имени Федерико Реттори, который был сотрудником фонда с 2012 по 2015 год. По информации бывшего работника, пожертвования в фонд Месси переводились на скрытые счета.

В октябре дело против аргентинского футболиста было закрыто за неимением доказательств.

Ранее Клопп заявил, что Месси справедливо выиграл шестой «Золотой мяч».