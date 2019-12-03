Клопп: Месси справедливо выиграл шестой «Золотой мяч»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча», обладателем которого в шестой раз стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Клопп: Месси справедливо выиграл шестой «Золотой мяч»
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«Таково мнение людей, у меня нет проблем с этим. Месси, вероятно, лучший футболист из тех, кого я видел в своей жизни. Ещё был Марадона, но за игрой Лионеля я наблюдаю чаще. Месси справедливо выиграл шестой «Золотой мяч». Что касается ван Дейка, то я не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника. Мы провели отменный сезон, выиграли Лигу чемпионов, набрали 97 очков. Невозможно достичь подобного без высококлассных футболистов. Думаю, мои парни могут выиграть новые трофеи, если захотят», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

В борьбе за «Золотой мяч» Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ранее сообщалось, как Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».

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