Зеппельт усомнился в существовании «чистых» от допинга атлетов в России
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«После прочтения статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» хочется спросить у МОК: «Кто эти якобы «чистые» атлеты из России, которых надо «защищать»? Бах знает ответ?» — написал Зеппельт в Twitter.
Журналист имеет ввиду статью, в которой опубликована позиция главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который призывает соблюдать баланс между «индивидуальной справедливостью» и «коллективным наказанием», чтобы защитить невиновных спортсменов.
Ранее Зеппельт рассказал, что больше всего его возмутило в допинговом скандале вокруг России.