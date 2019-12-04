Зеппельт усомнился в существовании «чистых» от допинга атлетов в России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российском спорте, дал очередной комментарий на данную тему.

«После прочтения статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» хочется спросить у МОК: «Кто эти якобы «чистые» атлеты из России, которых надо «защищать»? Бах знает ответ?» — написал Зеппельт в Twitter.

Журналист имеет ввиду статью, в которой опубликована позиция главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который призывает соблюдать баланс между «индивидуальной справедливостью» и «коллективным наказанием», чтобы защитить невиновных спортсменов.

Ранее Зеппельт рассказал, что больше всего его возмутило в допинговом скандале вокруг России.