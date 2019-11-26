Зеппельт рассказал, что больше всего его возмутило в допинговом скандале вокруг России

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт назвал самый возмутительный, по его мнению, факт в допинговом скандале вокруг России.

«Наиболее показательный и возмутительный факт в новом допинговом сюжете с Россией: они сфабриковали ложные улики, чтобы дискредитировать осведомителя Родченкова, который сбежал в США и с тех пор подвергается серьёзной угрозе. Ключевой вопрос: кто здесь настоящие гангстеры, поддерживаемые государством?» — написал Зеппельт в своём Twitter.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год, после чего уехал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он был одним из ключевых свидетелей в докладе Макларена, утверждавшем наличие в России государственной программы поддержки допинга и повлёкшем за собой массовые отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.