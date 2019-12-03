Лихачёв: сборная России отлично выступила на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по пляжному футболу оценил выступление своей команды на чемпионате мира в Парагвае, откуда коллектив вернулся с бронзовыми медалями.

«Сборная России отлично выступила на чемпионате мира в Парагвае, я очень рад за нашу команду. Мы были настоящей семьёй на протяжении этих трёх недель и, несмотря на тяжелейший сезон, смогли вытащить из себя максимум и добиться замечательного результата. Некоторые обстоятельства в полуфинале помешали нам оказаться в главном матче турнира, но тем не менее бронзовые медали — это большая победа, которая останется в копилке российского футбола. Я поздравляю наших болельщиков и всех тех, кто искренне за нас переживал. Очень рад, что мы приехали из Южной Америки с медалями», — цитирует Лихачёва «Чемпионат».

Сборная России в овертайме полуфинала чемпионата мира уступила команде Италии (8:7), а затем обыграла японцев в матче за бронзу (5:4).

Ранее Земсков признался, что не испытал настоящей радости от бронзы на ЧМ по пляжному футболу.