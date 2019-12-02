Земсков признался, что не испытал настоящей радости от бронзы на ЧМ по пляжному футболу

Лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу Фёдор Земсков прокомментировал итоговое место команды на турнире.

«Лучший футболист приводит к команду к результату, а я не могу себе поставить пятёрку из-за вчерашнего эпизода. Если помните, в овертайме был момент, который мы подолгу отрабатывали на тренировках. Всё сделали как надо, партнёры освободили мне зону, забивай, делай счёт ничейным и переводи матч в серию пенальти. Но я смазал. Мы молодцы, правда, очень много сил отдали в полуфинальном матче: эмоциональных, физических. Но всё равно все бежали, бились до конца, не убирали ноги. Так что могу похвалить и поблагодарить ребят и наших болельщиков. Конечно, полуфинальный матч стоит перед глазами. Италия — это соперник, который нам по силам. Мы могли и должны были побеждать, обидно. Но лично я никого не могу упрекнуть. Все отработали на сто процентов, чуть-чуть не повезло. Потому в эмоциональном плане радости нет, есть чувство удовлетворённости, всё-таки победили. Однако настоящей радости и эйфории нет», — цитирует футболиста пресс-служба РФС.

Фёдор Земсков стал третьим бомбардиром чемпионата мира, забив десять голов.

Ранее сообщалось, что россиянин Земсков попал в тройку лучших бомбардиров ЧМ по пляжному футболу.