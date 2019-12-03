Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Лиллехаммере

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Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на второй этап Кубка мира, который состоится в норвежском Лиллехаммере.
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Лиллехаммере
  • © Carl Sandin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Федерация лыжных гонок России назвала состав национальной команды на ближайший этап Кубка мира. В него вошли следующие спортсмены:

— женщины: Наталья Непряева, Диана Головань, Лидия Дуркина, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко и Ольга Царёва;

— мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Илья Порошкин.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдёт с 7 по 8 декабря.

Ранее тренер объяснил результат Непряевой в пасьюте на этапе КМ в Руке.

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