Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Лиллехаммере

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на второй этап Кубка мира, который состоится в норвежском Лиллехаммере.

© Carl Sandin/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

Федерация лыжных гонок России назвала состав национальной команды на ближайший этап Кубка мира. В него вошли следующие спортсмены: — женщины: Наталья Непряева, Диана Головань, Лидия Дуркина, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко и Ольга Царёва; — мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Илья Порошкин. Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдёт с 7 по 8 декабря. Ранее тренер объяснил результат Непряевой в пасьюте на этапе КМ в Руке.